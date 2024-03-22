"Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия "Церковь Троицкая, XVIII век" в городе Серпухов" — приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Начальная (максимальная) цена контракта — почти 15 млн рублей. Заявки принимаются до 8 апреля.

Завершить разработку проекта подрядчик должен до 15 ноября 2024 года.

Заказчиком работ выступает Единая служба заказчика городского округа Красногорск.

Разработка проекта по сохранению объекта культурного наследия проходит в рамках региональной госпрограммы "Культура и туризм Подмосковья" за счет средств бюджета Московской области.

Церковь Святой Живоначальной Троицы-на-Посаде — один из старейших каменных храмов в Серпухове. Сейчас здание относится к Историко-художественному музею, богослужения в нем не проводятся.