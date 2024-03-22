Полеты будут выполняться по средами и субботам на воздушных судах Embraer 190: в среду вылет из Волгограда — в 00:30, прилёт в Оренбург — в 4:10; отправление из Оренбурга в 5:10, прибытие в Волгоград — в 04:55. В субботу вылет из Волгограда — в 4:50, прилет в Оренбург — в 8:30, отправление из Оренбурга — в 9:30, прибытие в Волгоград — в 9:15. Время местное для каждого города.

Отмечается, что это пятое направление для авиакомпании "Икар" оренбургского аэропорта. Маршрутная сеть авиаперевозчика включает также Горно-Алтайск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи. В АО "Международный аэропорт "Оренбург" входят аэропорты Оренбурга и Орска, а также обособленное подразделение — авиакомпания "Оренбуржье".