"Принимая во внимание, что в настоящее время актуален вопрос трансформации курортного сбора в туристический сбор, продление на пять лет проведения эксперимента по взиманию курортного сбора полагаем необоснованным. В этой связи необходимо предусмотреть более оптимальный срок действия эксперимента для решения поставленных задач", — говорится в заключении СП на законопроект (N545485-8). Документ в начале февраля внесла в парламент Дума Ставропольского края.

Сейчас курортный сбор может взиматься в Санкт-Петербурге, Республике Крым, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в расположенной в пределах последнего федеральной территории "Сириус". Эксперимент был запущен в 2018 г., изначально срок его действия ограничивался 31 декабря 2022 г., но затем был пролонгирован на два года. Предлагая продлить эксперимент еще на пять лет, авторы документа ссылаются на положительные результаты эксперимента. Согласно действующим правилам, курортный сбор оплачивают совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Трансформацию курортного сбора в туристический предлагал депутат Госдумы Андрей Марков, в сентябре 2022 г. он вносил законопроект (N202320-8), по которому основное отличие курортного сбора от туристического — его введение на всей территории РФ, а не только в зонах курортного отдыха. "Подход ориентирован на создание дополнительных доходных источников региональных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях. При этом субъекты РФ будут самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении туристического сбора, а также определять его размер", — говорилось в пояснительной записке. При том в марте 2023 г. документ был снят с рассмотрения Госдумы в связи с отзывом автором.