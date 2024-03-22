«Такая мера стала одним из мероприятий дорожной карты трансформации делового климата в туризме, созданной на основе предложений бизнес-сообщества. Ранее с инициативой упрощения заселения постояльцев в отели выступали отельеры. Такое упрощение позволит гостям самостоятельно регистрироваться в любое удобное время без очередей и ожидания, а отельерам упростит работу, оптимизировав процедуру регистрационного учета и сократив время процесса», — пояснили в министерстве

Постановление о возможности заселения в отели российских граждан по биометрическим данным без предъявления документов разработало Минэкономразвития России совместно с Минцифры и МВД.

Ранее СМИ сообщали, что заселение в гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги или туристические базы по биометрическим данным без предъявления документов станет возможным в России во второй половине 2024 года, постановление утвердило правительство России. Для этого предлагается использовать цифровой сервис Единая биометрическая система (ЕБС).