Инцидент произошел днем на железнодорожном переезде между станциями Новосергиевская и Гамалеевка.

По предварительным данным, КАМАЗ выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №31 сообщением Орск — Москва при запрещающем сигнале светофора.

"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия произошел сход локомотива одной колесной парой. На место происшествия был направлен восстановительный поезд.

"В результате ДТП пострадавших нет. На движение других пассажирских поездов ДТП не влияет", — подчеркивают в пресс-службе магистрали.

На время проведения восстановительных работ движение поездов организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

Поезд Орск — Москва был отправлен по назначению с задержкой 2 часа 32 минуты. Железнодорожники принимают меры по минимизации времени задержки поезда, добавляют в ЮУЖД.

В свою очередь Уральская транспортная прокуратура сообщает о проверке исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.