Выручка выросла на 40,5% и достигла 23,4 млрд рублей, себестоимость — на 28,6%, до 22,3 млрд рублей. В результате авиакомпания получила 1,15 млрд рублей валовой прибыли и 747 млн рублей прибыли от продаж, тогда как в 2022 году по этим позициям был убыток.

Одновременно у "Ямала" резко, с 3,207 млрд рублей до 862,2 млн рублей, сократились прочие доходы. В том числе с 1,84 млрд рублей до 338 млн рублей снизился объем субсидий на возмещение лизинговых платежей, с 977 млн рублей до 11,6 млн рублей — поступления от возмещения затрат, с 410 млн рублей до нуля — доход за счет прощения долга.

Прочие расходы, напротив, увеличились с 815,5 млн рублей до 1,885 млрд рублей, в основном за счет курсовых разниц (в 2022 году расходов по этой графе не было, в 2023 году они составили 1,304 млрд рублей).

В итоге компания получила убыток до налогообложения и чистый убыток.