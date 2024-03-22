«Новые туры для россиян запланированы на 15-19 апреля, 29 апреля — 3 мая, 6-10 мая. Программа поездок обещает быть разнообразной. К примеру, 15 апреля путешественники из России смогут побывать на праздновании Дня солнца, а группа с заездом 29 апреля увидит майские торжества в столице КНДР», — написал он в своем телеграм-канале.

В феврале 2024 года первая группа туристов из Приморского края отправилась в КНДР на отдых на горнолыжном курорте Масикрен. В состав группы вошли почти 100 человек, в том числе из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска и Москвы.