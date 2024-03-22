"На берегу реки Полябта уже началась установка чумов. Всего в этом году будет 32 чума. Каждый из них уникальный, со своей тематикой. Все жители смогут войти в них и познакомиться с национальным бытом, погреться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые будут организованы чум-гостиница, чум "Молодой" для молодёжи, "Студенческий" чум, где будет проходить профориентационная программа для абитуриентов.

Кроме этого, традиционно будут работать "Экочум", чум по Пушкинской карте, "Медиачум", чумы-детские сады, чумы-рестораны, которые примут гостей по предварительным заявкам.

Также гости праздниками смогут посетить "Нейрочум" с цифровой начинкой: умным домофоном и фотобудкой с искусственным интеллектом. Возле чума будет фотозона с ездовыми собаками породы хаски и северная чайная.

Горадминистрация подчеркивает, что главное событие этого праздника — мужские гонки на оленьих упряжках. Женщины же будут состязаются в конкурсе одежды.

Гости праздника, помимо насыщенной культурной и спортивной программы, смогут посоревноваться и в северных видах спорта.

Состязания пройдут в трёх возрастных категориях: дети, взрослые и семьи.

"Дети посоревнуются в стрельбе по мишени, прыжках через мини-нарты и прыжках в длину. Взрослые — в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей, стрельбе из лука. Семьи будут вместе собирать небольшой чум и соревноваться в семейном прыжке", — говорится в сообщении.

На Дне оленевода своим творчеством салехардцев порадуют порядка 200 артистов — местные звёзды и представители других арктических регионов страны. Более 120 предпринимателей, порядка 50 оленеводов представят свою продукцию.

На площадке гастрофестиваля одновременно будут работать более 20 поваров.