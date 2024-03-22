Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить достижения туристической индустрии эмирата. В 2023 году отели Абу-Даби приняли 159 тыс. туристов из России, и это на впечатляющие 130% больше, чем в предыдущим году. Мы также видим стабильный рост турпотоков из соседних стран, таких, как Казахстан, Узбекистан и Армения. Здесь рост составил соответственно 120, 145 и 145%. Это делает регион СНГ самым быстрорастущим для Абу-Даби, из него прибыло более 250 тыс. гостей», — сказал он.

Мохаммад добавил, что такой результат стал возможен благодаря активной работе туроператоров и авиакомпаний, и поблагодарил их за усилия.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По его словам, первое место по числу отправленных туристов в Абу-Даби уже второй год занимает туроператор FUN&SUN. Награду за первое место компания получила во второй раз. Лидером в сегменте luxury-туров стал туроператор «Арт-Тур».

Награду в номинации «Прорыв года» получил туроператор «Интурист», в номинации «За многолетний вклад в развитие Абу-Даби» – Space Travel. Туроператор Pac Group получил награду в номинации «Звезда круизного отдыха», а «Русский экспресс» стал «Лидером по продажам инсентив-программ».

Больше всего пассажиров из России перевезла Etihad Airways – вторая по объемам перевозки авиакомпания ОАЭ со штаб-квартирой в Абу-Даби. Осенью прошлого года она впервые запустила рейсы в эмират из Санкт-Петербурга в дополнение к рейсам из Москвы.

Авиакомпания Etihad также наградила своих лучших российских партнеров по объему продаж авиабилетов, ими стали туроператоры Coral Travel, Space Travel и «Русский экспресс».

Из Узбекистана больше всего туристов в Абу-Даби отправил туроператор Easybooking, из Казахстана – FUN&SUN Kazakhstan, из Армении – Armenia Adventures.