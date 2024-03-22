"Воздержитесь от походов в горы. 22 марта и в ближайшую неделю в горных районах хребта Иле Алатау будет наблюдаться очень высокая степень лавинной опасности", — говорится в распространенной в пятницу информации МЧС.

В связи с угрозой схода лавин и камнепадов в горах города Алматы выставлены полицейские посты, а экопосты национальных природных парков на территории Алматинской области ограничили доступ населения и отдыхающих в зоны лавинного риска. По данным МЧС, камнепады зафиксированы на дорогах Турген- урочище Батан, Есик-озеро Есик, а также Каскелен-Лесхоз.

МЧС рекомендуют туристам быть благоразумными при планировании прогулок в горнолесную местность.