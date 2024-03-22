"Белкопад — это явление, когда мать-белка выкидывает из гнезда детей-бельчат, понимая, что не хватит кормовой базы. Последние годы в Сочи мраморный клоп уничтожает до 30% хозяйственных культур, поэтому кормовой базы для животных становится меньше", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, выброшенных бельчат собирают волонтеры и приносят в Сочинское географическое общество.

"Выброшенных бельчат мы кормим и растим, затем примерно через год выпускаем в природу. Заранее готовим для них специальные большие комфортные домики, туда кладем орехи. В домиках белки могут сидеть по три недели, поэтому корм рассчитан на длинный период", — пояснил Зобнин.

Он также отметил, что в Сочи обитают обыкновенные белки алтайского подвида.

"Белка обыкновенная векша, это ее алтайский подвид, была выпущена в 1937 году в Тебердинском заповеднике. И уже в 1952 году такие белки были замечены в Сочи. Они вытеснили так называемую персидскую белку. Это синантропный вид животных, который обитает вблизи человека, в том числе и в городской черте", — рассказал эколог.

В свою очередь член географического общества Александр Блинов сообщил агентству, что проект "Беличья тропа", направлен в том числе на обучение людей правильному кормлению животных.

"Белок можно кормить яблоками, морковкой, кедровыми орешками и фундуком и нельзя давать им миндальный орех и хлеб", — сказал Блинов.

По его словам, после выпуска белок члены Сочинского географического общества с помощью волонтеров отслеживают ситуацию и контролируют животных.

В свою очередь, директор по развитию проекта "Беличья тропа" Олег Маслов сказал "Интерфаксу", что проект создан для того, чтобы выработать культуру общения человека с природой.

"Проект связан не только с кормлением белок но и с поддержанием флоры и фауны, для работы с научным сообществом по защите животных и развитию ООПТ", — подчеркнул Маслов.

Между тем, в Сочи готовится к реализации новый проект — "Орнитологическая тропа".