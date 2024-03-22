"В эти дни и недели на Балтике у тюленей появляется потомство. И если в северных районах моря тюленята появляются на свет на льдинах, то у нас — на песчаных пляжах. И нам очень нужны хотя бы примерные данные, сколько новорожденных тюленей проведут свои первые дни жизни на берегу в опасном одиночестве. Их мамы будут приплывать к ним только для кормления", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, учёт тюленят на побережье с участием общественности проходит уже третий год. Благодаря волонтерам организаторы смогли посчитать тюленят на протяжении всего Калининградского побережья, а это 157 км. В результате удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. В прошлые годы на побережье насчитывали от 30 до 40 новорожденных.

В этом году организаторы надеются повторить успех и с помощью любящих природу, неравнодушных калининградцев посчитать не только детёнышей, но и взрослых, а также погибших особей. Считается, что в настоящее время популяция тюленей на Балтике растет и насчитывает примерно 30 тыс. штук. Сказывается полный запрет всеми странами региона охоты на этих животных, отметила ученый.

"К сожалению, кроме учета тюленят организаторы акции не могут вмешиваться в жизнь диких животных. К примеру, спасать, детенышей от истощения, потому что мать не покормила малыша из-за людей, оказавшихся в тот момент на берегу. В регионе нет центра реабилитации тюленей, хотя идея его строительства сегодня обсуждается в кабинетах федеральной власти", — добавил Ежова.

Она также сообщила, что призыв к калининградцам поучаствовать в подсчете тюленят сразу же стал находить поддержку. Для участия в акции волонтерам необходимо заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору акции на сайте Института Балтийского моря. После этого организаторы вышлют будущему участнику дополнительные инструкции.