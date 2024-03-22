В этом году для гонщиков построено несколько трасс. Для заездов в классе "Буран" трасса длиной 1 км полностью оборудована по берегу курьи. Для заездов в классе "Свободный" построена трасса длиной 620 м с несколькими трамплинами максимальной высотой 2,5 м.
Как отмечает пресс-служба, в этом году соревнования носят военно-патриотический характер. Гости праздника встретятся с участниками СВО, пройдет акция "Корзина добра" — будет организован сбор гуманитарной помощи бойцам из НАО.
Для зрителей построили двухъярусные трибуны, будет организована фотозона "Северное сияние", ресторанный дворик, пройдут гастрономические шоу, концерт и выступление барабанщиков. На территории развернут большую этнографическую площадку с чумом, где можно будет познакомиться с бытом коренного малочисленного народа Севера.
Гонки на снегоходах "Буран-День" проходят в НАО с 1997 года.