"Мигрировала косуля не только у нас, но и по всему югу Дальнего Востока, по Сибири, по южному Уралу. Она вся дружно сдвинулась на восток. Только от нас ушло, по предварительным подсчетам, порядка 4 тыс. косуль. Можете представить, насколько это мощная волна миграции", — сказал Сутула.

В свою очередь заместитель директора по охране территории заповедника Галина Седова уточнила, что в Алтачейском заказнике осталось порядка 1 тыс. косуль. Новые животные на его территорию не зашли, поскольку миграционные пути животных с запада упираются в озеро Байкал.

"Нашими сотрудниками проведены учетные работы, и мониторинг ведется постоянно. Теперь слово за наукой, потому что для этой миграции существовала какая-то причина. Надо понять, в чем дело", — сказал при этом Сутула.

Сотрудники заповедника не исключили, что миграция косуль является естественным процессом, но подчеркнули, что такого массового явления еще не наблюдали.

"Миграция в животном мире — нормальное явление. Есть циклы природные. Но столь массовое движение удивляет. Заказник находится под управлением Байкальского заповедника с 2011 года, и такого явления мы еще не наблюдали. И никаких объективных причин для него мы не знаем. Животным в заказнике хватало питания, их никто не беспокоил на заповедных территориях", — отметила Седова.

По ее словам, в заказнике регулярно проводятся биотехнические мероприятия для поддержания численности косуль и других копытных. Так, ежегодно сотрудники засеивают травами более 50 га в центре заказника, чтобы обеспечить животных кормом.

"Миграция — это биологическое явление. В природе заложены механизмы. Ареал должен расширяться. Он может расширяться постепенно, а может вот так скачкообразно. И это хорошо, что животные заселили новые территории. Это значит, что ООПТ выполняет свою функцию по их сохранению и умножению", — заключил Сутула.

Алтачейский заказник создан 20 сентября 1966 года и является старейшим заказником в Бурятии. В марте 2011 года он был передан в управление ФГБУ "Байкальский заповедник". Площадь заказника в настоящее время составляет 78,3 тыс. га. Он расположен на западном склоне Заганского хребта в пределах Мухоршибирского района Бурятии. Данная территория является местом концентрации диких копытных животных — благородного оленя (изюбря, марала), сибирской косули, кабана, кабарги.