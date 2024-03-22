"В этом году в Красногорске мы приступаем к масштабному благоустройству Опалиховского лесопарка, который имеет удивительную природу. Активное участие при разработке концепции принимали местные жители. Согласно их пожеланиям создадим здесь базовую инфраструктуру, установим уличную мебель для комфортного отдыха и сформируем площадки для активного отдыха", — приводятся в сообщении слова главы Минблагоустройства Московской области Михаила Хайкина.

На 64 гектарах парка очистят территорию от валежника, сухостоя и больных деревьев. Здесь обустроят освещаемые прогулочные дорожки, установят лавочки, урны, камеры видеонаблюдения, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, в парке также планируется создание лыжероллерной трассы, теннисного корта, баскетбольной и воркаут площадок. Для детей обустроят игровую зону.

Общая площадь лесопарка составляет 111 гектаров.

Благоустройство проводится по губернаторской программе "Парки в лесу".