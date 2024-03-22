"Пушкинская карта" — это уникальный проект, имеющий большой успех во всех субъектах РФ сразу и одновременно. В нашем детстве и юности такой программы не было и таких возможностей. Сейчас молодежь получила уникальную возможность посещать учреждения культуры. Согласно статистике Минцифры России, участниками программы являются 270 тыс. юных жителей Дона", — сказала Дмитриева.

На текущий момент в регионе "Пушкинскую карту" принимают 712 учреждений, из них 27 — государственные, 664 — муниципальные, 21 — частные. Ежегодно участники проекта "Пушкинская карта" получают на карту 5 тыс. рублей, которые могут быть использованы на посещение учреждений и организаций культуры.