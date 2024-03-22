"Свыше 52 тыс. (туристов было в 2023 году — ИФ)", — сказал Сутула на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Иркутске в пятницу.

В свою очередь заместитель директора по экологическому просвещению и сохранению историко-культурного наследия заповедника Ирина Лясота уточнила, что в 2022 году гостями особо охраняемой природной территории стали около 47 тыс. человек.

По ее словам, основной поток посетителей был из европейской части России, много транзитных туристов, в том числе путешествующих на автотранспорте из Владивостока в Москву или наоборот, были гости из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

"Мы ориентируемся сейчас и на приезжих из Монголии, китайские туристы появились", — добавила Лясота.

Она отметила, что люди приезжают в заповедник, чтобы "увидеть дикую природу".

"Увидеть ту природу, которую они не видят, посмотреть, как клюква растет, как росянка поедает насекомого, или как цветут, вот сейчас растает снег, и будут первоцветы. Весенник танхойский будет цвести — это можно увидеть только у нас", — рассказала Лясота.

По словам Сутулы, популярно среди туристов и наблюдение за птицами, в заповеднике есть станция кольцевания пернатых. Там ежегодно метятся свыше 6 тыс. птиц около 120 видов.

"Возможность увидеть многие виды птиц, научную работу — уникальный продукт, в азиатской части России подобного нет", — подчеркнул он.

В этом году заповедник планирует открыть водные маршруты по местным озерам, уже приобретено 20 сапов и 20 каяков.

Сутула отметил, что даже в условиях увеличения турпотока в заповедную территорию количество допускаемых человеком на ней нарушений снижается.

Со своей стороны замдиректора по охране территории заповедника Галина Седова уточнила, что в 2023 году в заповеднике и подведомственных ему заказниках "Кабанский" и "Алтачейский" было выявлено 20 нарушений — в основном это заход или заезд на территорию на транспорте. В 2022 году было зафиксировано 38 нарушений, а в 2011 г. — более 200.

"Сколько серьезных правонарушений предотвращено, потому что люди едут с определенной целью, кто-то порыбачить, кто-то поохотиться. И все это останавливается", — отметила Седова.

Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на смежных землях трех районов Бурятии: Джидинского, Селенгинского и Кабанского, занимает центральную часть горного хребта Хамар-Дабан. Создан в 1969 году. Его площадь — более 167,8 тыс. га.

Здесь обитают 308 видов птиц, 52 вида млекопитающих, 17 видов рыб; произрастают 1134 вида высших растений, 775 видов лишайников, 425 видов грибов. В Красную книгу России включены 35 видов животных и 13 видов растений, в Красную книгу Бурятии — 83 вида животных и 48 видов растений.

В управлении заповедника находятся два государственных природных заказника федерального значения "Кабанский" и "Алтачейский".