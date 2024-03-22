"Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала 67 дизайн-проектов настенных рисунков уличных художников, которые украсили стены арт-пространства "Винзавод", трансформаторные подстанции и другие городские объекты. Таким образом, общее число согласованных граффити в столице достигло почти 900", — сказал Бирюков журналистам в пятницу.

По его словам, на трансформаторной подстанции на Ленинградском проспекте появилось граффити с изображением пеликана — символа милосердия, самопожертвования и родительской любви, на строении 21а на Южнобутовской улице нарисовали граффити на тему математики, здание на 3-ей Парковой улицы художники превратили в библиотеку.

Бирюков сообщил, что изображения, которые размещают на фасадах зданий и трансформаторных подстанциях, должны соответствовать определенной тематике, запрещена реклама, пропаганда нездорового образа жизни, сцены насилия.

"Самовольно наносить граффити строго запрещено, они будут незамедлительно удалены",- подчеркнул заммэра.

Для размещения граффити необходимо получить согласие собственников здания и техническое заключение о состоянии стены, затем подать заявление в департамент ЖКХ Москвы, приложив проект рисунка и рендер; при принятии положительного решения проект выносится на межведомственную комиссию.