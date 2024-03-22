«Сноупарк располагается на высоте 1600 метров над уровнем моря, его строительство заняло около двух месяцев. Работа началась еще летом, когда команда фестиваля приступила к разработке идеи и концепции сноупарка. Для возведения снежных фигур потребовалось 150 тыс. кубометров снега», — говорится в сообщении.

Как пояснил замгенерального директора по эксплуатации ГЛК горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов, такой объем можно создать только с использованием системы искусственного оснежения.

«Работа по подготовке снега проводилась нашей службой оснежения на протяжении всего горнолыжного сезона. Мы ежедневно наращивали снежный покров на отметке 1600 метров над уровнем моря, чтобы из всего этого огромного объема снега создать профессиональный парк Глубина снега в нем достигает 25 метров, что соответствует высоте восьмиэтажного дома», — сказал он.

Впервые спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp прошел в горах Сочи в 2008 году, в этом году он отмечает 15-летие. Программа включает состязания лыжников и сноубордистов, мастер-классы, тесты снаряжения, выступления музыкантов, кинопоказы и выставки. В фестивале 2023 года приняли участие 7 тыс. человек, в том числе более 120 профессиональных райдеров и 60 музыкантов.