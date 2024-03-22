По итогам 2022 года авиакомпания получила рекордную чистую прибыль с момента своего основания в 2002 году — 944,7 млн рублей. В 2021 году показатель вырос в 6 раз в сравнении с 2020 годом, до 338,37 млн рублей.

Согласно отчету, выручка за прошлый год увеличилась на 32,3% и составила 8,67 млрд рублей.

В 2023 году на 18,1% выросла государственная поддержка компании — до 2,34 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей были выделены на текущие расходы (на 8,2% больше год к году) и 775,2 млн рублей — на вложения во внеоборотные активы (в 1,5 раза больше).

АО "КрасАвиа" занимается межрегиональными и внутрирегиональными перевозками в Красноярском крае, кроме того в 2023 году компания открыла первое международное направление — Красноярск — Улан-Батор. Всего маршрутная сеть авиакомпании насчитывает 33 регулярных направления. По итогам 2023 года она перевезла 469 тыс. пассажиров, что на 18% превысило показатель 2022 года.

В настоящее время авиапарк "КрасАвиа" состоит из самолетов АTR-72, АТR-42, Як-42, Ан-24, Ан-26, L-410, а также вертолетов Ми-8 разных модификаций.