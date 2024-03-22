"Возобновится традиция северной столицы — Императорский полдень. Каждое воскресенье в 12:00 будет распахивается обращенное в сторону Дворцовой площади окно Капеллы, где музыканты будут давать концерт для всех желающих. Традиция продолжает историю публичных музыкальных мероприятий в Петербурге, которая уходит корнями во времена Петра Великого", — говорится в сообщении.

Отмечается, что музыканты будут давать концерты с мая до конца туристического сезона. Ранее сообщалось, что в Петербурге в мае туристов также ждет фестиваль Ледоколов, шоу "Поющие мосты" и масштабное открытие навигации и мотосезона. Также комитет по туризму сообщал, что россияне в текущем году чаще всего выбирали Петербург в качестве места для отпуска на майские выходные.