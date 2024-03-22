"Петербург занимает первое место в списке резервирований для весенних путешествий — с марта по май. В первую тройку самых востребованных авианаправлений в начале мая также вошли Калининград и Сочи", — сообщает комитет.

Отмечается, что в настоящее время реализуется отложенный спрос на путешествия, накопленный за время пандемийных ограничений.

"Благодаря широкому информированию о туристских возможностях нашего города северная столица остается одним из самых популярных направлений в России. Среди основных факторов, привлекающих гостей в город на Неве, — его богатая событийная программа. На майских каникулах она будет особенно насыщенной", — говорится в сообщении.