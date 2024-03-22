Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Уфы — в 17:05, из Нижневартовска — в 20:30 (время местное). Время в пути — 2 часа 20 минут.

"Рейс Уфа — Нижневартовск пользуется спросом у наших пассажиров. В декабре 2023 года мы ввели третью частоту по этому маршруту и уже через несколько месяцев увидели необходимость в очередном расширении программы полетов", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

В маршрутной сети "ЮТэйр" — более 120 направлений.