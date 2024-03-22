На внутренних линиях за два месяца было обслужено 217 тыс. 551 человек, на международных — 21 тыс. 860 человек.

"География полетов за два месяца насчитывала 17 направлений, рейсы по которым выполнялись 11 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Дубай, Стамбул, Екатеринбург, Ереван, Баку", — сказал сотрудник пресс-службы.

Всего в январе-феврале было выполнено 1 тыс. 817 рейсов, перевезено более 145 тонн грузов и почты.

Как сообщалось, аэропорт Волгограда в 2023 году увеличил пассажиропоток на 12,6%, до рекордных 1,57 млн человек.

АО "Международный аэропорт Волгоград" имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м.