С необычной коллекцией гостей познакомит вятскополянская Девица Метелица — помощница великоустюгского Деда Мороза и хранительница музея шляп.
На экспонаты можно не только посмотреть, но и сфотографироваться в них в специальной фотозоне.
"Всего же в музее "Дом шляп" собрано более 500 старинных и современных эксклюзивных головных уборов, в том числе сказочных — вятского Деда Мороза, Елены Прекрасной, Ивана-Царевича, яранского Глинышка. Активисты из Вятских Полян собирают эту коллекцию уже более 10 лет", — приводятся в сообщении слова организаторов.
Дни городов и районов Кировской области будут проходить на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в марте-апреле 2024 года.
Гостей ждут многочисленные мастер-классы, выставки, игры, конкурсы, знакомящие посетителей с обычаями и традициями Вятского края, столица которого — город Киров — в этом году отмечает 650-летний юбилей.