"На ВДНХ покажут головные уборы различных народов, проживающих на вятской земле — кокуи, кокошники, очельники, девичьи повязки и свадебные венцы, хушпу, а также модели, привезенные из дальнего зарубежья — американский роуч, мексиканское сомбреро, туркменскую тахью, шляпу стимпанк и другие", — сообщает пресс-служба областного правительства.

С необычной коллекцией гостей познакомит вятскополянская Девица Метелица — помощница великоустюгского Деда Мороза и хранительница музея шляп.

На экспонаты можно не только посмотреть, но и сфотографироваться в них в специальной фотозоне.

"Всего же в музее "Дом шляп" собрано более 500 старинных и современных эксклюзивных головных уборов, в том числе сказочных — вятского Деда Мороза, Елены Прекрасной, Ивана-Царевича, яранского Глинышка. Активисты из Вятских Полян собирают эту коллекцию уже более 10 лет", — приводятся в сообщении слова организаторов.

Дни городов и районов Кировской области будут проходить на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в марте-апреле 2024 года.

Гостей ждут многочисленные мастер-классы, выставки, игры, конкурсы, знакомящие посетителей с обычаями и традициями Вятского края, столица которого — город Киров — в этом году отмечает 650-летний юбилей.