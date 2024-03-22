"Проект "Лето в парках" будет не только продолжен, но и значительно расширен. В этом году в общей сложности планируем открыть 23 комфортабельные пляжные зоны", — написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Он отметил, что летние бассейны в прошлом году за неполный сезон посетило более 560 тыс. человек.

В этом году летние бассейны будут открыты в 8 городских парках. К пяти действующим пляжным зонам в ландшафтном парке "Митино", парках "Ходынское поле", 50-летия Октября, "Сокольники" и "Красная Пресня" планируется добавить три новых — в Измайловском парке, парке "Дубки" и Парке им. Юрия Лужкова.

В каждой пляжной зоне будут работать по одному или несколько бассейнов с сопутствующей инфраструктурой: шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми, кафе, медицинскими постами, спасательными вышками и площадками для проведения мероприятий.

Также бассейны появятся на фестивальных площадках: к работавшим в прошлом году бассейнам на пересечении улиц Молодцова и Сухонской в СВАО и улице Вешняковской в ВАО, власти Москвы добавят еще 9 фестивальных площадок.

Кроме того, по словам мэра, к новому сезону готовятся две крупные пляжные зоны на Северном речном вокзале и в Нагатинской пойме рядом с "Островом Мечты". Также пляжная зона будет на Химкинском водохранилище.