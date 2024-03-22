"В Казарменном переулке капитально отремонтировали фасад дома в стиле неоклассицизм", — говорится в сообщении.

Трехэтажное здание по адресу: Казарменный переулок, д. 10 стр. 1. в Басманном районе построили в 1917 году. Первый этаж главного фасада, ризалит и углы дома выделены рустом. Окна второго этажа акцентированы филенками, барельефами и треугольными сандриками, межоконные простенки второго и третьего этажей декорированы пилястрами. По всему периметру тянутся венчающий карниз с дентикулами и межэтажные пояса.

Для сохранения деталей исторического здания специалисты разработали индивидуальный проект проведения работ и подобрали подходящие материалы и технологии, добавили в ФКР.