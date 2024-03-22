Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, тихвинской публике будут представлены опера "Царская невеста", симфонический и камерный концерты. В программе примут участие солисты оперы Мариинского и Большого театров, хор и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого. За дирижерским пультом — Гергиев.

Фестиваль объединяет музыкальные приношения на родинах великих русских композиторов. Мероприятия в рамках "Гения места" станут центральными в ходе широкого празднования 180-летия со дня рождения Римского-Корсакова Мариинским и Большим театрами в течение всего театрального сезона.

В субботу тихвинскую публику будут ждать еще два события, связанные с музыкой композитора — концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Гергиева, а также камерный концерт солистов Мариинского и Большого театров.

Следующей после Тихвина точкой музыкального приношения станет город Псков, где родился Модест Мусоргский. Мероприятия состоятся уже 24 и 25 марта. Всего в программу музыкальных приношений фестиваля "Гений места" вошло пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов.