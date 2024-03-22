"В Большереченском зоопарке проснулся первый медведь. Им стал гималайский медведь по кличке Малыш", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Малыш проспал ровно четыре месяца и "после пробуждения полон сил".

Пока его рацион составляет небольшое количество каши и хлеба. "По словам специалистов, резко нагружать организм после спячки нельзя. Мясо, рыба, овощи и фрукты, а также рыбий жир появятся в рационе Малыша через две недели", — поясняет пресс-служба.

Кроме Малыша в Большереченском зоопарке содержатся еще пять медведей: гималайская медведица Кроха и бурые медведи Макарчик, Софья, Фома и Маруся.

Как сообщалось, первым Малыш вышел из спячки и в прошлом году.

Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина — единственный в России сельский зоопарк. Он занимает площадь 9 гектаров и располагается в живописной пойме речки Большая, недалеко от места впадения ее в Иртыш. В зоопарке содержится более свыше 2 тыс. животных более 200 видов. Из них более 50 видов занесены в Красную книгу РФ и в международную Красную книгу. Несмотря на удаленность от Омска на 200 км, зоопарк ежегодно посещают более 100 тыс. человек.

Свое начало зоопарк получил от обычного школьного зооуголка, появившегося в 1982 году во дворе средней школы N 2. Коллекция собиралась постепенно, в основном это были местные животные, которых приносили жители поселка. Раненая косуля, утка, попавшая в сеть, лисенок, медвежонок-сирота, даже тигренок. Валерий Соломатин, работавший в то время председателем Большереченского райисполкома, поддержал школьников и решил создать в поселке настоящий зоопарк. Добился приема у министра культуры, и сельский зоопарк стал областным, а в 1987 году — государственным.