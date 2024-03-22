"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, совершившего хулиганские действия в отношении лица, пресекающего нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, устанавливаются детали произошедшего, проводятся следственные и иные процессуальные действия", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанный, являясь депутатом Елизовского горсобрания, в июле прошлого года нарушил общественный порядок, избил мужчину, пресекавшего его действия. Пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что депутат "на одной из баз отдыха вел себя вызывающе, нарушал общественный порядок, на замечания одного из владельцев заведения отреагировал агрессией, несколько раз ударил потерпевшего по голове". Его действия пресекли очевидцы происшествия, отмечает пресс-служба прокуратуры.

Уголовное дело следователи возбудили при оперативном сопровождении сотрудников краевых управлений ФСБ и УМВД.

Местные СМИ пишут, что речь идет о нынешнем главе Елизовского городского округа (второго по величине города Камчатки) Артеме Гаглошвили. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

В июле 2023 года Гаглошвили был депутатом Елизовского горсобрания, 30 ноября 2023 года совет депутатов избрал его мэром Елизовского городского поселения, в настоящее время он является и мэром, и депутатом.

Как сообщала в начале февраля 2024 года пресс-служба Камчатского регионального отделения партии "Единая Россия", Гаглошвили исключили из партии единогласным решением президиума политсовета. Такое решение партийцы приняли после того, как 1 февраля Гаглошвили остановили сотрудники ГИБДД и он отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. "Отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение приравнивается к признанию вины.(...) Когда человек своими поступками дискредитирует партию, он должен сдать партбилет", — цитировала тогда пресс-служба секретаря регионального отделения "Единой России" Викторию Сивак.

В декабре 2023 года местные СМИ опубликовали видео, на котором пьяный человек, похожий на Артема Гаглошвили, избивает мужчину.

Пресс-служба правительства региона сообщала в феврале текущего года, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил разработать меры ответственности для чиновников после проверки, которая выявила ряд нарушений в Елизовском городском поселении. В частности, говорилось, что мэр Елизово регулярно указывает недостоверные сведения о доходах, "на счета Гаглошвили и его супруги за период с 2020 по 2022 годы поступило более 40 млн рублей при совокупном доходе семьи в 10,6 млн рублей, таким образом сумма поступивших средств в 4 раза превышает доход". В январе 2019 года Гаглошвили, находясь в Тайланде, продолжал получать заработную плату от Собрания депутатов Елизовского городского поселения. Ущерб бюджету возместил только после проведения проверки, в сентябре 2021 года.

В ходе проверки в апреле 2023 года у Гаглошвили выявили недостоверные сведения — в частности, не были указаны счета, открытые в трех банках на имя супруги и ребенка. Губернатор региона тогда обратил особое внимание на систематичность нарушений и потребовал принять жесткие меры.