По словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, которые приводятся в сообщении, в селе Крапивна проделана большая работа по реставрации исторических зданий, обустройству туристической инфраструктуры и благоустройству территории бывшего уездного города.

Сейчас здесь работают четыре музея, обновлены ДК и библиотека, отреставрирован Никольский храмовый комплекс, преобразовался парк, открылся туристско-информационный центр. А совсем недавно при музее открылась и стилизованная гостиница.

"Село превратилось в настоящий культурно-туристический кластер. Сегодня наша главная задача — наполнять это место событиями. Поэтому мы проводим здесь культурно-просветительские мероприятия, выставочные проекты и фестивали, что помогает привлекать сюда большое количество посетителей", — подчеркнула Рыбкина.

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны. Первое упоминание о нем относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Лев Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства.

Крапивенский музей и Музей земства являются филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".

Ранее в Крапивне ежегодно в начале июня проводился фестиваль крапивы, который включал в том числе крапивные бои. В настоящее время здесь стали проводить фестиваль "Музейное лето в Крапивне" в рамках проекта "Музейное лето в Туле".