На выставке представлено 22 картины из цикла "Поле Куликово", среди них известные полотна "Штурм града", "Хан Мамай", "Возвращение", "Поле Куликово", "Верный конь" и др.

Художник работал над серией несколько лет, изучая летописи, жития Сергия Радонежского и Дмитрия Донского, древнерусскую повесть "Задонщина", народные предания и легенды.

В 1980 году этот живописный цикл был подарен Тульскому музею изобразительных искусств. Картины объехали всю Россию: от Дальнего Востока до Краснодарского края.

Выставка будет работать до 3 июля.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.