На внутрироссийских направлениях аэропорт обслужил 96 тыс. 776 человек, на международных — 11 тыс. 415 человек.

"География полетов за два месяца 2024 года насчитывала 7 направлений, рейсы по которым выполнялись 5 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Баку, Сочи, Минеральные Воды, Уфа", — сказал собеседник агентства.

Всего за январь-февраль было выполнено 1 тыс. 158 рейсов, перевезено более 128 тонн грузов и почты.

Как сообщалось, аэропорт Астрахани в 2023 году снизил пассажиропоток на 7,4% по сравнению с 2022 годом — до 774 тыс. 27 человек.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.