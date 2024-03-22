"Судом принято решение об удовлетворении ходатайства следователя об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в прокуратуре Камчатского края сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц).

Как сообщалось, по этому же делу подозреваемым проходит 82-летний руководитель камчатского турклуба им. Глеба Травина. Этот турклуб оказывал платные образовательные услуги по подготовке и повышению квалификации инструкторов-проводников. Группа студентов этого клуба из 11 человек попала 18 марта под лавину в районе перевала Красноармейский в Елизовском районе. Все, кроме двух туристов, смогли выбраться. Жертвами лавины стали 19-летний юноша и 44-летняя женщина.