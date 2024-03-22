Мероприятие, которое включено в календарь фестивалей Тюменской области, пройдет на озере Богородское, отмечается в сообщении.

В администрации Бердюжского района "Интерфаксу" сообщили, что в соревнованиях по подледному лову примут участие рыбаки Тюменской области и других регионов.

"Ожидаем участников из Омской, Курганской областей, а также из Казахстана", — сказал сотрудник администрации.

Он также добавил, что в рамках праздника пройдет большое народное гулянье.

"Желающие смогут поучаствовать в конкурсах, играх, мастер-классах по ловле рыбы, послушать выступление артистов. В нескольких казанах будем варить уху с местной рыбой — карасями, окунями, и все могут ее попробовать. Будет и чай из самоваров, и вкусная выпечка", — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в программе фестиваля — конкурс рыбацких баек.

На территории Бердюжского района, который граничит с Казахстаном, находится более 250 озер.