Рейсы будут осуществляться на Superjet 100. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

"Специалисты авиакомпании Red Wings изучили спрос и решили запустить беспосадочный перелет из курортных Минвод в соседнюю страну. Ранее ни одна авиакомпания не осуществляла прямых перелетов по этому маршруту. Расстояние между городами составляет 2241 км", — уточнили в компании.

Red Wings входит в число крупнейших российских авиакомпаний. Парк перевозчика, помимо двух Ту-204/214, сформирован из 19 региональных Superjet 100 и трех дальнемагистральных Boeing 777. Также у компании есть восемь Airbus A320/321 — все они с 2022 года находятся на хранении.

Авиакомпания базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.