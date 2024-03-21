«В 2023 году количество туристов из России, посетивших Египет, составило более 1,4 миллиона человек, что на 40% превышает показатель 2022 года. Это позволило российским туристам занять второе место по численности после Германии. В первую пятерку иностранных рынков вошли также Саудовская Аравия, Италия и Великобритания», — сказал он.

По данным управления, 2023 год стал рекордным для Египта по росту зарубежного турпотока.

«Египет зафиксировал в 2023 году 14,9 миллионов посетителей, что заметно превышает показатель 2021 года в 4,9 миллиона человек. Турпоток превзошёл даже рекордный 2010 год, когда Египет посетило 14,7 миллионов туристов. Продолжение этого тренда ожидается и в 2024 году, учитывая рост числа туристов за первые 50 дней наступившего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего на 8%», — рассказал Эль-Кади.

Он подчеркнул, что в 2024 году Египет планирует принять еще больше российских туристов благодаря расширению полетных программ авиакомпаний Egypt Air, «Аэрофлот, «Россия» и других.

Глава управления также рассказал, что власти страны активно работают над расширением предложения в сфере туризма и повышением доступности достопримечательностей. Так, к концу 2025 – началу 2026 года планируется запуск высокоскоростного поезда между Хургадой и Луксором, который облегчит путешествие между этими ключевыми туристическими пунктами.