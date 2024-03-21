«Видим повышенный интерес к ОАЭ на период школьных каникул. Вообще март и апрель – это пик высокого сезона в Эмиратах. Продажи уже выше запланированных показателей, несмотря на то, что там сейчас рамадан. А майские праздники еще в январе разбирали: на некоторые даты мест уже нет. И уже запрашивают туры на лето», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Туроператор держит блоки мест на Flydubai из восьми российских городов. Блоки из Екатеринбурга практически разобрали, из регионов в целом на этот период осталось мало билетов, так как там меньше перевозки. Из Москвы еще можно найти билеты на некоторые даты.

Как отметили в «Интуристе», около 60% от общего турпотока в ОАЭ приходится на Дубай. За ним следуют Абу-Даби и Аджман. У Шарджи и Рас-эль-Хаймы сформировалась своя постоянная аудитория. Весьма востребована и Фуджейра.

В компании Anex также заметили рост спроса на майские праздники.

«Благодаря разнообразию типов размещения и вариантов досуга Дубай остается лидером спроса. В основном туристы выбирают отели 4-5* с питанием полупансион или «все включено». Второй по популярности эмират – Аджман, здесь пользуются большим спросом отели 5*. Они также востребованы в Рас-эль-Хайме и Фуджейре. Абу-Даби не менее популярен, особенно у семей с детьми, выбирающих размещение в отелях 5* на «все включено». В Шардже чаще берут отели 4* с полупансионом», — уточнили в компании.

В компании «Русский Экспресс» спрос на майские праздники пока сдержанный, зато март и апрель продаются примерно на 20% лучше, чем год назад. Кроме того, туристы активно покупаю туры на вторую половину мая. На первом месте по продажам Дубай, на втором Рас-Эль-Хайма.

По итогам 2023 года ОАЭ вошли в тройку наиболее популярных направлений у российских туристов. Там побывало почти 1,3 млн россиян.