"В период с января по февраль 2023 года курортный сбор составил 26,8 млн рублей, а в этом году за аналогичный период 2024 года уплата курсбора увеличилась почти на 3 млн рублей (до 29,8 — ИФ), что говорит о росте на 11%", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Отмечается, что, по сравнению с плановыми показателями, на первые два месяца текущего года рост уплаты составил 24%.

Средства, полученные с курортного сбора используются для улучшения инфраструктуры города.

"В этом году мы уже начали работы по обустройству и созданию общественных пространств с малыми архитектурными формами. Также займемся благоустройством пешеходных зон по улицам: Курортный Бульвар, Карла Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова и Шаляпина", — отметил Моисеев.

Ранее сообщалось, что в этом году в Ставропольском крае предусмотрено более 602 млн рублей плановых поступлений курортного сбора. За счет него будут проведены комплексные мероприятия по развитию курортной инфраструктуры.

Эксперимент по развитию инфраструктуры посредством курортного сбора в регионе стартовал в 2018 году. Изначально в нем участвовали Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. С августа прошлого года к нему присоединился город Минеральные Воды.