"563 млн рублей в 2024 году будет направлено на строительство дороги от Нижнего Зарамага до "Мамисона", завершить работы планируем уже к концу года", — сказал Меняйло.

Он отметил, что ход строительства курорта "Мамисон" обсуждался в четверг на встрече в Москве с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком.

"Сегодня на объекте продолжаются работы по подведению и прокладке инженерных сетей, кроме того, "Ростелеком" провел модернизацию интернет-сетей и увеличил пропускную способность до 10 Гбит/с. Основная стройка сейчас сконцентрирована в нижней части на туристической поляне", — добавил Меняйло.

Он подчеркнул, что институт развития СКФО Кавказ.РФ строит на курорте две канатные дороги (верхняя станция — 2950 метров над уровнем моря), 20 км трасс и системы искусственного оснежения, МФЦ, парковку на 460 мест, гараж ратраков и проводит внутренние коммуникации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии, для повышения транспортной доступности "Мамисона" выполнена реконструкция автотоннеля и дороги от Транскама до участка "Н.Зарамаг — "Мамисон".

Также уже построены 2 км газопровода "Зарамаг — "Мамисон", две высоковольтные линии на 110 кВ, подготовлены два резервуара и три водные скважины, построен и введен в эксплуатацию водозабор.

Как сообщается на сайте правительства РФ, "Мамисон" — один из пяти прорывных проектов, составляющих основу модели экономического развития Северной Осетии. Проект "Мамисон" предполагает строительство горнолыжного курорта мирового класса. На его территории планируется создание объектов горнолыжной и туристической инфраструктуры, организация санаторно-курортного лечения широкого ряда заболеваний на базе минеральных вод.

Как сообщалось, "Мамисон" примет первых туристов зимой следующего года.

Стоимость строительства оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".