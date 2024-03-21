"С 25 по 31 марта на территории вокруг музея со стороны Казанской набережной и улицы Металлистов ежедневно будет прятаться "клад": карточка с изображением предмета выставки. Каждый день в аккаунтах музея в социальных сетях будут публиковаться фотографии и описания места, где спрятано "сокровище". Нашедший карточку сможет обменять ее на пригласительный билет на выставку и получить дополнительный приз", — говорится в сообщении.

В частности, музейщики предложат победителям посетить выставку "Шедевры Императорского стеклянного завода XIX — начала XX в. из собрания Исторического музея", которая завершает свою работу в тульском филиале.

На выставке представлены около 150 самых ярких произведений мастеров Императорского стекольного завода из собрания ГИМ, выполненных в столетний период от начала XIX века до начала XX века.

Большинство экспонатов изготовлены по заказам Императорского двора. Они использовались в многочисленных дворцах членов Российского Императорского дома в качестве предметов сервировки и украшения интерьера, составляли обязательную часть приданого великих князей и княжон, были признаком самого высокого статуса для их обладателей.

На выставке представлены уникальные экспонаты, изготовленные порой в единичном экземпляре, по которым можно проследить историю завода, смену художественных стилей и развитие технологии производства. Это вазы из стекла "золотой рубин", изделия марганцевого, кобальтового, зеленого, молочного, опалового, голубого, уранового желтого и зеленого, бесцветного стекла, хрусталя с росписью и гравировкой.

Проекты изделий Императорского стекольного завода разрабатывали ведущие художники своего времени, готовые произведения всегда отличались безупречным мастерством и стилем.

Императорский стеклянный завод был неизменным участником всероссийских и всемирных выставок. В экспозиции представлены отличающиеся особым качеством произведения, которые специально создавались мастерами завода для демонстрации достижений России в этой промышленной отрасли.

Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок. В 2023 году филиал ГИМа посетили более 38 тыс. человек. В 2024 году ГИМ организует в Туле еще пять выставочных проектов.