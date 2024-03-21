"Фигуранты дела — индивидуальный предприниматель и 32-летний мужчина, возглавлявший туристическую группу. Последний задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст.238 УК РФ.

Результаты расследования дела контролирует прокуратура Камчатского края. В ведомстве отметили, что подозреваемые оказывали платные образовательные услуги по подготовке и повышению квалификации инструкторов-проводников.

Как сообщалось, снежная лавина сошла в понедельник на туристическую группу из 11 человек, совершавших поход в районе перевала Красноармейский. Все, кроме двух туристов, смогли выбраться. Жертвами лавины стали 19-летний юноша и 44-летняя женщина.

Сход лавины произошел либо из-за порыва ветра, либо из-за неустойчивого наста.

Планируемый маршрут тургруппы проходил через перевал Красноармейский — кордон Семеновский — перевал Седло — перевал Кехкуй — центральный кордон Налычево. Ожидалось, что турпоход завершится 23 марта. Это был спортивный лыжный поход первой категории сложности.