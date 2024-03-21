"Панельная дискуссия на выставке позволила музею рассказать представителям индустрии туризма о возможностях сотрудничества, запланированных мероприятиях и "новом экскурсионном меню". Музей проводит классические обзорные экскурсии, а также авторские экскурсионные проекты. Таким образом, его возможности позволяют туроператорам удовлетворить запросы разных категорий путешественников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимодействие музея и турбизнеса будет способствовать развитию туризма.

В сообщении уточняется, что музей достиг очередного пика популярности.

"Выставка "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения" продлена до лета. Сегодня экспозиция является самой посещаемой в стране. В 2024 и 2025 годах здесь пройдет несколько ключевых выставок, приуроченных к памятным датам: 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова, а также 225-летию Александра Пушкина и Карла Брюллова", — поясняется в пресс-релизе.

Русский музей также анонсировал проведение нового петербургского праздника — День в Летнем саду, который придется на пик белых ночей и высокого туристского сезона. Организаторы обещают обширную программу, в том числе нацеленную на семейных туристов.