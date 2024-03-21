Выставка откроется 4 апреля в музее-усадьбе Андрея Болотова в деревне Дворяниново Заокского района и приурочена к 180-летию со дня рождения В.Д. Поленова.

"На выставке посетители смогут познакомиться с творчеством двух талантливых женщин из семьи Поленовых — матери Марии Алексеевны и младшей дочери Елены Дмитриевны", — отметили в пресс-службе.

Любовь к живописи Василию Дмитриевичу Поленову с детства прививала именно мама. Она была наделена талантом с рождения, брала уроки живописи и передавала свои знания детям. Мария Алексеевна писала для собственного удовольствия, но даже небольшое количество работ говорит о ее незаурядных способностях. На выставке гости смогут увидеть написанные ею портреты.

Младшая дочь семьи Поленовых — Елена — стала профессиональной художницей. Она занималась не только живописью, но и графикой, керамикой, резной мебелью.

Работы для выставки представлены Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В.Д. Поленова. Выставка продлится до 6 июня.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. 180-летие художника будет широко отмечаться в 2024 году.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д.Поленова находится в 70 км от Тулы, в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыли дом-музей.