"Теперь пассажиры, прошедшие онлайн регистрацию, смогут самостоятельно зарегистрировать и сдать свой багаж. Для этого нужно воспользоваться установленными в аэропорту киосками регистрации багажа", — говорится в сообщении.

Пассажир сканирует свой посадочный талон и помещает багаж в киоск. Система автоматически взвешивает багаж и определяет его размеры, выдает электронную бирку и специальную RFID-метку, которая размещается на багаже.

Далее прошедший таким образом регистрацию багаж нужно отнести на стойку сдачи багажа, откуда он отправится на досмотр и затем на борт воздушного судна.

Новая система на первом этапе доступна на рейсах авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Аэрофлот", "Победа" и "Россия".

Продукт самостоятельной регистрации багажа получил название "Bags ID", разработан "Аэропортами регионов".

"Кольцово" является одним из крупнейших региональных аэропортов России по объему пассажиропотока.