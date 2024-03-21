"В этом году фестиваль посвящен 300-летию Российской Академии Наук. Основная программа фестиваля пройдет с 22 по 31 марта. Научные программы на фестивале представили 38 организаций на 45 площадках. Среди них музеи, вузы, научно-исследовательские институты, предприятия и агентства. Темы поделены на естественные науки, историю, географию, физику, медицину, литературу и краеведение", — сказала Зюкина.

По ее словам, новшество фестиваля в этом году — квесты с использованием высоких технологий.

"У нас пройдет апробация инновационных технологий — проект с использованием искусственного интеллекта. Это серия квестов, которые способствуют активному обучению школьников и студентов, помогают в обучении критического и логического мышления, умению использовать информацию", — уточнила Зюкина.

По ее словам, важный элемент фестиваля — это профориентация, в которой участвуют вузы со своими программами. Например, Санкт-Петербургский экономический университет (СПбГЭУ) создал сессии "Гостиничный бизнес" и "Дело вкуса — ресторанный бизнес".

Как сообщила председатель оргкомитета фестиваля, директор Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева Елена Сухачева, количество посетителей увеличивается с каждым годом. В 2023 году участие в фестивале приняло десять тысяч человек.

"Мы проводим уже седьмой Межмузейно-вузовский фестиваль. Рамки нашего фестиваля из года в год расширяются, у нас появляются какие-то новые партнеры и участники, что очень радует. Растет, конечно, аудитория, которая приходит в музеи. Рамки фестиваля расширяются еще и тем, что в этом году к нам уже постепенно присоединяются и другие города России. Надеюсь, что на следующий год наш городской фестиваль постепенно перерастет и во всероссийский", — сказала Сухачева.

Директор Центра международных научных исследований и проектов СПбГЭУ, профессор кафедры проектного менеджмента и управления качеством Елена Васильева отметила, что большую роль для детей играют интересные музейные программы в университетах, а также сотрудничество вузов с городскими музеями.

"Если говорить об открытии музеев в университетах, наверное, это тот самый интересный ход, который бы был сегодня интересен для молодежи. Мы пытаемся научиться говорить с этими новыми людьми на новом языке. И очень важно, что что сегодня музеи активно вовлекают интерактивные формы обучения, активно интегрируются с университетами, создавая продукты для научно-познавательной деятельности", — сообщила Васильева.

Она уточнила, что в СПбГЭУ также проходят экскурсии.

"Мы рассказываем о том, как развивалась экономическая наука, как проходит подготовка кадров в сфере экономики", — отметила директор центра.

Первый межмузейно-вузовский фестиваль был проведен в Петербурге в 2017 году. Тогда в фестивале приняли участие 11 организаций. Фестиваль был задуман как объединение музеев различного федерального, городского, ведомственного подчинения, в том числе небольших музеев кафедр и лабораторий вузов, промышленных и научных организаций Санкт-Петербурга.