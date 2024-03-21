«В последнее время участились случаи отказов, в том числе российским гражданам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелете через Стамбул в страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика и ряд других). В ответе, полученном от авиакомпании отмечается, что авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами ИКАО и условиями страны-следования», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, для успешной посадки на эти рейсы пассажиру необходимо наличие единого / сквозного номера бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда-обратно. Например, Москва-Стамбул-Сан-Паулу-Стамбул-Москва.

Также потребуется подтверждение брони в гостинице, отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы, наличие не только ручной клади, но и багажа, кредитных карт и наличных.

По данным Генконсульства, транзитный перелет внутри стран Латинской Америки должен быть осуществлен в течение 24 часов.

«Наличие у пассажиров, указавших целью поездки обучение, работу и т.д., соответствующих подтверждающих документов. Они должны быть нотариально заверены и переведены на английский язык. Готовность пассажира дать четкие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки», — говорится в сообщении дипмиссии.

Кроме того, посадка в самолет осуществляется на основании одобрения в системе ok to board, то есть подтверждения возможности поездки, получаемого авиакомпанией от страны следования.

Как сообщается, в случае выявления несоответствия вышеперечисленным требованиям Turkish Airlines оставляет за собой право отказать пассажиру в осуществлении перевозки.