"Музей стал одним из победителей гранатового конкурса Фонда В.Потанина "Индустриальный эксперимент". Творческим проектом являлось предложение о создании музейной экспозиции истории пожарного дела в регионе. Идея будет реализована совместно с подразделением регионального МЧС — Пожарно-спасательной частью № 1 города Калининграда", — сказали в музее.

Здание этой пожарной части было построено в 1900 году как пожарное депо Кёнигсберга. На тот момент депо и сопутствующая инфраструктура были самыми современными в Европе. Во время войны здание не пострадало и сегодня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время оно используется по прямому назначению. Его сотрудники обеспечивают пожарную безопасность жителей Ленинградского района Калининграда.

Однако эта пожарная часть примечательна тем, что на ее территории создана выставочная экспозиция, посвященная истории становления и развития пожарного дела Восточной Пруссии и Калининградской области. Здесь собрана уникальная коллекция раритетной пожарной автотехники, форма, каски и другое снаряжение, а также архивные фото и документы.

"Проект предполагает расширение и насыщение экспозиции. Профессионалы из областного музея будут оказывать всемерную помощь сотрудникам МЧС по всем вопросам. Эта связка будет способствовать систематизации и развитию технической выставки, привлечению внимания горожан, широкой аудитории к истории уникального здания пожарного депо в Калининграде, истории пожарного дела в регионе и в стране, а также развитию культурных и просветительских программ на базе пожарного депо", — заключил представитель музея.