Они появятся около съездов к туристическим точкам региона — Выксе, Арзамасу, с. Ичалки и с. Большое Болдино.

"Наши туристические информационные центры станут частью многофункциональных зон сервиса. Это позволит привлечь внимание тех, кто проезжает по трассе, к туристическому потенциалу Нижегородской области, представить наши народные художественные промыслы", — цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, гости региона смогут получить подробную информацию о туристических направлениях и объектах показа, а также заказать экскурсии.

Открытием ТИЦ займется АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" совместно с ООО "Автодор — Девелопмент" ("дочка" ГК "Автодор"), соответствующее двустороннее соглашение было подписано в марте текущего года.

Движение по участкам трассы М-12 в Московской, Владимирской и Нижегородской областях стартовало в сентябре 2023 года.