Мониторинг, проведенный специалистами одного из мобильных операторов показал, что во время длинных выходных на февральских и мартовских праздниках курорты Домбай и Архыз были в числе самых популярных у туристов, говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом количество туристов, посетивших горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии, с начала 2024 года выросло на 32%.

Как сообщалось, по итогам 2023 года турпоток в Карачаево-Черкесию превысил 2,1 млн туристов, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположены гостиницы, гостевые дома, турбазы и другие объекты размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.